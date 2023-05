di Redazione web

Un giovane egiziano è stato aggredito in centro a Milano da altri coetanei che prima lo

hanno preso a calci e pugni e poi ferito con un coccio di bottiglia e un coltello. Il 18enne è stato trasportato all'ospedale S.Gerardo di Monza ma non si troverebbe in pericolo

di vita. L' episodio è accaduto ieri intorno alle 19.30 in via Fratelli Castiglioni, nei pressi di piazza Gae Aulenti, ma è stato riferito oggi dai Carabinieri, che indagano sull'aggressione.

Ragazzo 18enne egiziano picchiato e accoltellato in centro a Milano da un gruppo di connazionali: paura nella movida https://t.co/k75qpQoi0E — Leggo (@leggoit) May 28, 2023

Accoltellato dopo una lite, paura nella strada della movida

L'aggressione, nata probabilmente a seguito di una lite, ha creato un grande parapiglia con momenti di paura tra la gente che a quell'ora affollava la zona, una delle “movide” cittadine più note.

