Ragazzo di 25 anni accoltellato alla schiena in strada a Milano muore in ospedale L'uomo, forse di origini nordafricane, è stato portato alla clinica Humanitas di Rozzano in fin di vita ed è morto nella notte dopo un intervento chirurgico







di Redazione web Accoltellamento mortale a Milano. Un giovane è morto durante la notte in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante dai carabinieri, avvertiti da alcuni passanti, con una profonda ferita d'arma da taglio alla schiena in via Saponaro, alla periferia di Milano. Crolla condominio di 4 piani nel centro di Marsiglia: diversi feriti. Si temono vittime L'uomo è stato ricoverato in condizioni disperate ed è morto nella notte L'uomo, circa 25 anni, forse di origini nordafricane, è stato portato alla clinica Humanitas di Rozzano, è stato operato e ricoverato in terapia intensiva ma è morto nella notte. I carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Investigativo indagano, anche con le immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni, per verificare collegamenti con fenomeni di malavita nella zona. Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Aprile 2023, 09:54

