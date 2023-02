Ragazzo di 29 anni ucciso in strada con una coltellata all'occhio: fermato un 44enne. La lite cominciata in casa

di Redazione web

Un 29enne algerino è stato accoltellato a morte questa notte a Milano, in viale Campania, all'angolo con via Moretto da Brescia. L'uomo è stato soccorso per una profonda ferita da taglio nel retro dell'occhio, ma è morto poco dopo all'ospedale Fatebenefratelli. Durante la notte un uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile un marocchino di 44 .

L'aggressore bloccato grazie alle macchie di sangue trovate in strada

I carabinieri, con l'aiuto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale, si sono messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore anche grazie alle macchie di sangue trovate in strada. Un uomo, marocchino di 44 anni, è stato, così, condotto in caserma per essere sentito dal Pm intervenuto sul posto.

La lite forse cominciata in casa

Il 44 enne ritenuto responsabile dell'omicidio accaduto la notte scorsa a Milano in via Moretto da Brescia è ora in stato di fermo. La lite, sui cui motivi stanno indagando i carabinieri, sarebbe cominciata in una casa; la vittima, di 29 anni, sarebbe stata colpita dietro alla testa e si sarebbe trascinata in strada dove è stata trovata agonizzante. L'uomo è poi morto in ospedale. La vittima non viveva in casa con il presunto omicida che ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

