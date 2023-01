Ragazzo di 20 anni si arrampica su un ponte: i passanti pensano a un suicidio, ma lui fa pipì sulle auto mentre fa un video

di Redazione web

Una bravata molto stupida e tanto pericolosa. Un ragazzo si è arrampicato su un ponte, e si riprende mentre sotto sfrecciano le auto, e forse gli automobilisti, vedendolo avranno avuto paura che si buttasse nel vuoto, con l'intenzione di uccidersi. Invece l'intenzione del ragazzo, scrive Milano Today, era (per fortuna) lontana dal suicidio, ma comunque un pericolo per sè e gli altri.

Donna gambizzata dall'ex marito: l'uomo spara anche al nuovo fidanzato, poi scappa. «Non accettava la fine del matrimonio»

Gesto assurdo

Il ragazzo, infatti, si è arrampicato sul ponte sopra le corsie della Valassina, all'altezza di Verano Brianza, in provincia di Monza, dove si è sporto dalla balaustra per urinare sulle auto che passavano, il tutto mentre si riprendeva con lo smartphone per pubblicare il filmato sui social. Nel frattempo chi passava con la macchina ha chiamato il 112, temendo il peggio, ed in poco tempo son arrivate ambulanze, carabinieri con il negoziatore e vigili del fuoco.

Barca fantasma al largo delle Bermuda, il video del marinaio: «Spero di non trovare corpi di persone morte»

Derideva i soccorritori

Il tratto stradale è stato bloccato per circa un'ora quando poi i vigili del fuoco e carabinieri hanno raggiunto il ragazzo con l'autoscala e lo hanno fatto scendere; nel frattempo lui fumava e rideva, scattando anche selfie. Per il 20enne potrebbe scattare la denuncia per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA