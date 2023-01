Ragazzino di 15 anni spinto sotto il treno: fermati due coetanei. «Spedizione punitiva per un sms a una ragazza»

Sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina i due minorenni che ieri avrebbero spinto un ragazzino di 15 anni sotto un treno in corsa, dopo aver cercato di rubargli la felpa. Una vicenda orribile avvenuta in Brianza, a Seregno (Monza): il 15enne si è salvato per miracolo dopo essere caduto nello spazio tra il treno e i binari.

«Dacci la tua felpa», ragazzino 15enne spinto sotto un treno: vivo per miracolo

Due fermati: "Lite per sms a una ragazza"

Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito a carico di entrambi un fermo per tentato omicidio e tentata rapina. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino.



A scatenare l'aggressione non sarebbe stato però il tentativo di rapina: con ogni probabilità il particolare della felpa potrebbe essere stato solo un pretesto. Perché al centro della questione, secondo quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza, ci sarebbe stata una ragazza contesa e un messaggino «di troppo». I due minorenni fermati hanno 14 e 15 anni e sono accusati di tentato omicidio. La vicenda si è dunque rivelata una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del 15 enne, 'colpevole' di aver mandato dei messaggini ad una ragazza contesa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 11:32

