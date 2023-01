Ragazzino di 15 anni spinto sotto il treno: due minorenni fermati per tentato omicidio e tentata rapina

Sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina i due minorenni che ieri avrebbero spinto un ragazzino di 15 anni sotto un treno in corsa, dopo aver cercato di rubargli la felpa. Una vicenda orribile avvenuta in Brianza, a Seregno (Monza): il 15enne si è salvato per miracolo dopo essere caduto nello spazio tra il treno e i binari.

Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, hanno eseguito a carico di entrambi un fermo per tentato omicidio e tentata rapina. Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 09:06

