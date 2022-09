Ragazzina di 13 anni precipita mentre gioca sulle rotoballe: ricoverata in ospedale, è grave

Dramma in Lombardia dove una ragazzina di 13 anni è precipitata da un'altezza di circa 3 metri mentre giocava con un amico su delle rotoballe accatastate in un fienile. È accaduto ieri sera in cascina Frandellona a Borgo San Giovanni (Lodi). Le sue condizioni sono apparse subito gravi.

L'amico ha dato l'allarme e, arrivati sul posto i soccorsi, la ragazzina è stata trasportata con urgenza al policlinico San Matteo di Pavia dov'è tuttora ricoverata. Indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 17:56

