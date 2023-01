Due ragazze scomparse in Lombardia: ore d'ansia per Miriam, 16 anni, e una studentessa 17enne

di Redazione web

Due ragazzine, entrambe minorenni, scomparse a pochi giorni l'una dall'altra, nella stessa regione, Lombardia. Non si hanno più notizie di una 17enne di Gazzaniga, provincia di Bergamo, da cui è sparita lo scorso mercoledì. Risale invece a lunedì 9 gennaio, la sparizione di Miriam Haida, 16 anni, residente con la famiglia a Casarile, nel milanese, studentessa all'istituto professionale alberghiero Cossa di Pavia. I due fatti, entrambi denunciati alle forze dell'ordine che hanno messo in moto la macchina delle ricerche, non sarebbero collegati tra loro.

La 17enne scomparsa

La giovane di Gazzaniga, di cui non sono state rese note le generalità, è stata vista l'ultima volta dal padre, martedì sera; pare che la 17enne sia uscita di casa senza portare con sè il cellulare. Da giovedì scorso sono iniziate le ricerche anche con i droni nei boschi di Orezzo, nelle vicinanze della residenza della giovane sparita. In realtà non sarebbe la prima volta che la giovane abbandona casa; in precedenza era stata ritrovata in Romania. «Se la ragazza si è allontanata con qualcuno o da sola, dovrebbe essere stata ripresa» ha detto il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli, perché nel comune ci sono delle telecamere di sorveglianza sulla strada.

Dov'è Miriam?

Cresce l'angoscia tra i familiari di Miriam, scomparsa lunedì mentre stava andando a scuola dopo la pausa natalizia. La 16enne, quella mattina, avrebbe deciso di non andare all'alberghiero, ma a fare un giro con un amico, dove è stata notata intorno alle 10 del mattino dalla zia, la sorella di suo padre. La ragazz, infatti, spesso non frequentava la scuola ed il papà, Younes Haida, ha saputo dalla direzione che Miriam aveva accumulato 36 giorni di assenza, e della maggior parte non sapeva nulla. e di una ventina di queste non era a conoscenza. «Per questo i genitori temono che alla fuga iniziale dovuta al fatto di essere stata scoperta possa essere accaduto qualcosa di più grave, perché dopo tanti giorni di silenzio si aspettavano almeno un segnale» racconta a Il Giorno un amico della ragazza.

Il padre di Miriam, aiutato da molti amici, ha controllato la stazione degli autobus a Milano Famagosta da dove sarebbe arrivate segnalazioni della presenza della ragazza e quella della Minerva a Pavia. Ovunque sono state diffuse le immagini della sedicenne, che indossava un jeans, una felpa viola e ha lunghi capelli neri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 12:32

