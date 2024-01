Ragazza costretta a bere e violentata in un parco a Milano, arrestato un 25enne romeno: ha approfittato della sua fragilità psichica

di Redazione web

Una ragazza di 25 anni in condizioni di particolare fragilità psichica è stata prima costretta a bere una grande quantità di alcolici e poi violentata all'aperto, in un parco pubblico alla periferia Nord di Milano. Per la terribile violenza sessuale, avvenuta a fine ottobre, è stato arrestato un 25enne di nazionalità romena. L'operazione è stata svolta dalla polizia milanese, coordinata dalla Procura di Milano-V Dipartimento.

Violentata in un parco

Secondo le indagini condotte dalla quarta sezione specializzata della Squadra Mobile, la vittima, già afflitta da diverse fragilità, era uscita di casa dopo un'accesa discussione familiare. Una volta in strada ha incontrato il 25enne che, approfittando della sua vulnerabilità, è riuscito ad ottenere la sua fiducia e l'ha convinta a seguirlo in una zona isolata del parco.

L'arresto

Grazie al tempestivo intervento della vittima, che dopo aver ripreso coscienza ha chiamato i soccorsi, la polizia è stata in grado di avviare immediatamente le indagini. Attraverso un'accurata analisi delle immagini di videosorveglianza e grazie a mirati servizi di osservazione nel luogo dell'incidente, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l'accaduto e a identificare il responsabile. Il 25enne è stato successivamente portato in questura e, a seguito dell'arresto, condotto al carcere di San Vittore.

