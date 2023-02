Ragazza mangia tiramisù vegano e muore, indagata l'azienda produttrice: «Omicidio colposo e frode in commercio»

di Redazione web

Quel tiramisù vegano, con all'interno tracce di latticini, è al centro dell'indagine che intende chiarire la dinamica che ha portato alla morte della giovane 20enne, deceduta a causa dello choc anafilattico, provocato dall'ingerimento di quella pietanza dolce, mangiata in un locale specializzato in alimentazione vegana, nella zona San Garibaldi a Milano.

L’inchiesta, ora, intende approfondire il contenuto di quel vasetto di tiramisù letale, Tiramisun - Vegan, che potrebbe contenere ingredienti a cui la ragazza era iperallergica.

Tra gli indagati già figurano il titolare, il responsabile della produzione e altri due dipendenti dell'azienda. Contestati i reati di omicidio colposo, frode nell'esercizio del commercio (a questo reato è legata la contestazione sulla responsabilità amministrativa) e vendita di sostanze alimentari non genuine. Intanto, giovedì prossimo, o al massimo venerdì, sarà effettuata l'autopsia sul cadavere della giovane, che mangiò quel dolce in un locale del centro di Milano il 26 gennaio scorso.

Ci vorranno, invece, alcuni giorni per gli esiti delle analisi quantitative sulle «proteine del latte» presenti nel vasetto, esami affidati al Nas, e sarà disposta a breve dai pm anche una consulenza allergologica. Approfondimenti in corso pure sulla presenza di tracce di uova (la ragazza era allergica anche a questo alimento) in una maionese con cui è stato condito un panino mangiato dalla giovane quella sera. La famiglia della 20enne ha nominato dei legali per seguire la vicenda.

Indagini in laboratorio

Intanto i tecnici dell’Ats e i carabinieri del Nas hanno già ispezionato il laboratorio dell'azienda di Assago in cui è stato realizzato il prodotto e si sarebbero verificate irregolarità relative ad una presunta contaminazione del piatto classificato come vegano. Inoltre i vasetti trovati nel laboratorio di produzione, sono stati inviati all’Istituto zooprofilattico di Brescia, che li analizzerà per capire se contengano tracce di latticini, che sull'etichetta non sono evidenziati, per cui la ragazza morta ha mangiato il dolce, sicura che non contenesse nulla di cui fosse allergica.

Allergia alle uova

Ma non è tutto. La ventenne era allergica anche alle uova, che pare fossero presenti in una maionese usata per condire un hamburger, che la ragazza avrebbe mangiato sempre quella sera, prima del Tiramisun. Sarà anche l’autopsia sul corpo della giovane vittima, che sarà effettuata tra giovedì e venerdì, a chiarire le cause del decesso.

