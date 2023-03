Ragazza di 18 anni trovata morta in casa dopo una festa. Nell'appartamento c'erano bottiglie di whisky

di Redazione web

Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta in un appartamento di Monza dopo aver trascorso la serata a casa di amici. L'ipotesi della Polizia di Stato, che sta indagando sulla vicenda, è che la giovane possa aver assunto alcol e farmaci.

Morta a casa dell'amica, cosa è successo

L'allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza nel letto, da una delle sue amiche e dal padre di lei. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, è morta per arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un'abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky. Disposto l'autopsia, eseguita ieri.

