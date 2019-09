Ragazza di 17 anni trovata in strada priva di sensi. L'ipotesi choc: «È stata violentata»

Unaè stata trovata svenuta per terra a Milano, in piena notte: dopo le prime ipotesi che parlavano di un malore, è avanzato invece un altro scenario choc, cioè che sia stata violentata. La giovane, figlia di una famiglia peruviana, è stata trovata sul selciato nella multietnica via Padova, nelle capitale lombarda.Sulle prime si era appunto pensato ad un malore, ma una volta al pronto soccorso i medici hanno avanzato l'ipotesi di una: il fatto è riportato oggi su alcuni quotidiani. Appena sarà possibile sentirla i militari cercheranno di ricostruire con chi abbia passato la serata culminata nel malore. Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che la ragazza si sarebbe più volte allontanata da casa, in passato.