Ragazza di 25 anni trovata morta all'università: giallo a Milano. «Era impiccata con una sciarpa alla porta del bagno»

Mistero a Milano dove questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita nei pressi dell'università Iulm. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul posto il Radiomobile, la Rilievi e il Reparto investigativo dei Carabinieri.

Ragazza di 25 anni trovata morta a Milano

Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano il 118, per la constatazione di decesso, e i Carabinieri, per le indagini. Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza, e sarebbe stato trovato all'interno della struttura. Qualunque ipotesi, al momento, sarebbe ancora aperta.



Il rinvenimento sarebbe avvenuto ad opera del custode, che nell'aprire i locali per l'inizio delle attività avrebbe trovato la ragazza - vestita - con una sciarpa attorno al collo legata alla porta, in una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un gesto suicidario o di uno strangolamento. Il cadavere è stato trovato in un bagno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 08:35

