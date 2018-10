Ragazza 17enne aggredita: si divincola e fugge da violenza sessuale

Andrea Marti, ucciso dal vicino. Le ultime parole: «Abbi pietà di me», ma lui gli spara in testa

MILANO - Una ragazzina è stata aggredita, a Milano, da uno sconosciuto che ha tentato di molestarla ma poi è fuggito dopo che la giovane ha urlato ed è riuscita a divincolarsi. La minorenne è stata trasportata in ospedale in codice verde per alcune escoriazioni ed ecchimosi causate dalla colluttazione. È accaduto alle 6.50 in via Gaggia, nella periferie Sud-Est della città, zona molto frequentata fino all'alba per la presenza di discoteche e locali frequentati da sudamericani.La giovane, una 17enne di origine peruviana, si era appena salutata con un'amica e si stava recando alla metro di 'Porto di Marè quando l'uomo l'ha afferrata e ha cercato di trascinarla dietro a un cespuglio. Di fronte alla sua tenace opposizione non è riuscito ad abusare di lei e allora le ha portato via la borsetta, con dentro un tablet e i documenti. Proprio ieri, a Milano, la Polizia di Stato ha fermato il violentatore di un'anziana aggredita in casa.