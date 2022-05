Radio Italia Live, assalto a piazza Duomo per il concertone. Come accedere fra misure di sicurezza e mezzi pubblici deviati

Gli spettatori, già dalla ore 14, hanno iniziato ad affluire in piazza Duomo per essere sicuri di poter assistere al concertone di Radio Italia che inizia alle 20.15. L'evento è infatti a numero chiuso per motivi di sicurezza: 19mila persone. Il mega concerto con una sfilata di big torna dopo lo stop di 2 anni, causa Covid: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni. Ultimo.

Il caldo africano non ferma gli amanti della musica. «Lo slogan di quest’anno sono i nostri 40 anni solo di musica italiana, con un cast stellare di artisti. Festeggiamo il nostro compleanno tornando in uno dei luoghi più belli al mondo con un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast e la popolarità degli artisti presenti. Dopo 2 anni di assenza forzata per l’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa quattro ore con i suoi idoli». È questo l’appello di Mario Volanti, presidente e fondatore di Radio Italia.

MISURE DI SICUREZZA

L’evento praticamente a numero chiuso metterà alla prova la sicurezza. perché l’evento è super affollato. «Le norme di sicurezza sono quelle del 2019, anche se piazza Duomo aveva già una dinamica di accessi limitati, ma dopo l’attentato di Manchester e il tragico fuggi fuggi di piazza San Carlo a Torino, in occasione della finale di Champions, è stata ridotta la capienza totale a 19 mila spettatori», dicono dalla questura.

NOTO TRASPORTO PUBBLICO

Ecco i piano predisposto da Atm: dalle 14 la stazione Duomo della metropolitana (linee M1 e M3) è chiusa. I treni saltano la fermata, chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Le linee M1 e M3 sono potenziate e chiudono più tardi. I treni della M1 in viaggio dopo il normale orario fanno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Gli ultimi treni partono dalle stazioni del centro intorno all’1.10 circa ( M1 dal centro per Rho Fieramilano ore 00.13; dal centro per Bisceglie ore 1.10; dal centro per Molino Dorino ore 1.20; dal centro per Sesto FS ore 1.13;

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA