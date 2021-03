Questionario per “sole donne” alla visita post-Covid: «Fa il bucato? Prepara il pranzo?». Esplode la bufera

Questionario per “sole donne” alla visita post-Covid. Scoppia la polemica: «È discriminatorio». Il caso è stato sollevato da Luca Paladini, portavoce dell'associazione I Sentinelli di Milano, un movimento creato nell’autunno 2014 per combattere, in generale, ogni forma di discriminazione; promotori di numerose battaglie, sono stati spesso oggetto di minacce via social network. Nei mesi scorsi Paladini si era ammalato di Covid e alla visita di controllo post-virus (prevista scrupolosamente da Regione Lombardia, senza una direttiva nazionale) è stato distribuito un questionario sullo stile corretto per prevenire il contagio.

Le domande spaziano: si va dalla capacità di usare il telefonino al fare acquisti, al viaggiare sui mezzi pubblici in autonomia. Ma poi ci sono domande che sono esplicitamente riservate ad un genere: «solo per le donne», è infatti scritto. E queste attività sono: cucinare il cibo, governare la casa, fare il bucato. Secondo il questionario, «un uomo non riesce a lavare la biancheria», tuona Paladini. «È singolare, per non dire discriminatorio e ridicolo», attacca.

