Quartullo e Iacchetti in scena con "Hollywood Burger": «Noi, attori senza gloria sul viale del tramonto»

Due attori di Hollywood, un paio di hamburger a dividerli, un destino amaro ad unirli. Si ride però, e tanto, in Hollywood Burger, commedia scritta da Roberto Cavosi, diretta e interpretata da Pino Quartullo con Enzo Iacchetti, in scena domani sera (mercoledì 5 febbraio) al Teatro Lirico di Magenta. «Quest'anno tocchiamo diverse città importanti» spiega Pino Quartullo, una carriera tra cinema, tv e teatro. «La prossima stagione dovremmo conquistarci Milano».



Qual è la forza di questa commedia?

«Sono essenzialmente due: una esterna, nello stile del racconto, e uno nella storia narrata».



Ci spieghi.

«Il testo è di una comicità che commuove, c'è un sorriso struggente per questi due uomini, due vecchi attori di Hollywood con un avvenire dietro le spalle. Hanno perso occasioni, e quelle che hanno avuto sono state pessime: io sono Leon, mai stato riconoscibile sul set: ero un orango in 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, o uno zombie nei film horror. Burt, Iacchetti, è sempre stato tagliato dai film in fase di montaggio».



Che c'azzecca l'hamburger?

«Siamo alla mensa degli attori agli studios hollywoodiani: quell'hamburger è una metafora. Siamo lì, ancora, ad aspettare l'occasione buona in carriera, che è come quel panino. Non lo mangiamo e lo riempiamo di salse, sperando di poterlo assaggiare al suo meglio».



Quando il mondo dello spettacolo parla di sé dà sempre il massimo.

«Sì, basti pensare a classici come Viale del tramonto, ma anche i film di Woody Allen, genio che adoro: Broadway Danny Rose, ad esempio».



Com'è nata la collaborazione con Iacchetti?

«Osando. Ci conoscevamo a distanza, l'ho chiamato e mi ha detto sì. Alchimia perfetta tra noi».



Quando capì che voleva vivere nello spettacolo?

«Da bambino, a Montecatini, guardando l'operetta in teatro insieme a mio nonno. Il teatro è stato ciò che il pallone era per i miei coetanei». Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA