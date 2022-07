Quarta dose del vaccino, in Lombardia da oggi ripartono le prenotazioni online

di Simona Romanò

Prosegue la corsa estiva al vaccino, che ora coinvolge anche gli over 60 chiamati al secondo richiamo. Ieri a Palazzo delle Scintille sono state somministrate 1.509 vaccinazioni, di cui 1.224 quarte dosi; di queste, 887 a 60-79enni.

Prenotazioni aperte online

Da oggi, alle 9, gli ultra sessantenni e i soggetti ad alta fragilità dai dodici anni possono prenotarsi al portale di Poste (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) per ricevere la quarta iniezione (120 giorni dalla terza), ma solo per la giornata di ieri chi si presentava all'hub in Fiera riceveva il siero senza appuntamento.

La Regione si sta organizzando dopo l'ampliamento della platea che ha diritto alla quarta dose. «Stiamo prevedendo anche una estensione dell'orario di apertura dei centri vaccinali in considerazione del possibile aumento della richiesta», ha annunciato l'assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti. «L'estensione della possibilità di somministrare la quarta dose agli over 60 è di grande importanza per fronteggiare il rialzo dei contagi in atto, soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva. Resta valida la raccomandazione alla prudenza evitando assembramenti, uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani». La platea di nuovi vaccinabili è composta da 1,8 milioni di sessantenni e settantenni lombardi, già vaccinati con tre dosi.

L'assessorato ricorda che «la circolare del Ministero della Salute modifica l'indicazione precedente e raccomanda di procedere al secondo booster, a distanza di 120 giorni, anche nel caso di infezione accertata dopo la prima dose booster». Quindi anche per chi ha preso il Covid dopo la terza dose di vaccino. Nei prossimi giorni si prevede un incontro «sulla programmazione estiva delle aperture dei centri vaccinali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 07:47

