di Simona Romanò

Chiedeva in continuazione soldi ai genitori e alla nonna, minacciandoli pesantemente. Fino ad arrivare, lunedì 25 luglio, a puntare un coltello alla gola della nonna di 92 anni pretendendo da lei 40 euro. Tutto ciò è accaduto in una casa a Milano in zona Mecenate.

Finora nessuno dei familiari aveva voluto denunciare il figlio. L'uomo, 41 anni, soffriva di disturbi psichici, che si sono aggravati per l'abuso di alcol e droghe. E negli ultimi tempi la situazione in casa era peggiorata: le minacce si sono fatte sempre più violente e pericolose, perchè il 41enne aveva iniziato a fare ricorso anche alle armi, come appunto un coltello. Quindi, i familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine per paura che potesse accadere l’irreparabile. Lunedì, verso mezzogiorno, i poliziotti si sono presentati da lui e lo hanno arrestato per maltrattamenti.

Milano, punta un coltello alla gola della nonna: voleva 40 euro https://t.co/KUc2hFD6iO — Leggo (@leggoit) July 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA