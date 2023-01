Pullman con 20 studenti a bordo in fiamme, l'autista li mette tutti in salvo: strage sfiorata al ritorno da scuola

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio per una ventina di ragazzi che stavano tornando a casa dopo la scuola: il pullman sul quale viaggiavano ha preso improvvisamente fuoco sulla strada che da Pavia avrebbe dovuto portarli a Marzano. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente attorno alle 15, sul territorio di Lardirago.

L'autista mette in salvo i ragazzi

A evitare il peggio è stato l'autista del pullman, che si è accorto in tempo di quanto stava succedendo e ha immediatamente aperto le porte per consentire agli studenti di scendere e mettersi al sicuro. L'incendio ha generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, come mostra un video girato sul posto e pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Lardirago se". Da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, poi spento dai vigili del fuoco di Pavia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Intervento dei #vigilidelfuoco #oggi alle 15 per l’#incendio di un autobus del trasporto pubblico a Lardirago, provincia di #Pavia.

Nessuna persona è rimasta coinvolta #27gennaio pic.twitter.com/Q23C8587Zm — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023

