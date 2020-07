Maxi incidente tra due auto: 11 feriti, grave una bimba di 7 mesi. Trasferita in ospedale in codice rosso in elisoccorso

Maxi incidente stradale a Carpiano, nel Milanese. Poco prima delle 18.30 due auto che viaggiavano sulla strada provinciale 40 Binasco-Melegnano si sono scontrate, con una dinamica ancora da ricostruire, finendo entrambe nel fosso che corre a fianco della carreggiata. In totale sulle due vetture viaggiavano 11 persone, di cui nove sono state portate in ospedale.



La più grave è una bimba di 7 mesi, che ha subito un forte trauma cranico e che nell'urto ha sfondato il parabrezza dell'auto in cui viaggiava. La piccola è stata portata via dall'elisoccorso in codice rosso e si trova attualmente all'ospedale di Bergamo in prognosi riservata. Delle altre persone coinvolte nell'incidente, tre sono state portate in codice giallo al Niguarda di Milano, altre tre sempre in giallo al San Raffaele, mentre due, meno gravi, sono state trasportate all'ospedale di Melegnano in codice verde. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze, un'auto infermieristica e l'elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di San Donato.



