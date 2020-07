Proroga dell'emergenza, Fontana contrario: «Non è giustificata, la questione ormai è superata»

Mentre il Governo pensa a prorogare lo stato di emergenza in scadenza il 31 luglio (al 31 dicembre, o al limite al 31 ottobre) c'è chi non è d'accordo, in particolare la Lega e anche il governatore della regione più colpita dal Covid in Italia, la Lombardia. Secondo Attilio Fontana infatti una proroga non sarebbe giustificata. Prolungare lo stato di emergenza al 31 ottobre, ha detto Fontana, «sinceramente in questo momento non è molto giustificata. Mi sembra una questione ormai superata».



Il governatore lombardo ha parlato a margine della presentazione dell'edizione speciale del Trittico lombardo, prima gara ciclistica dopo il lockdown, che attraversa Legnano, Lissone e Varese. «Siamo in una fase nella quale dobbiamo stare attenti e non bisogna abbassare la guardia, ma siamo sicuramente in una fase in cui parlare di emergenza mi sembra un pò eccessivo - ha concluso Fontana -. Forse avremmo dovuto farlo prima...».



Fontana ha anche parlato di Vincenzo De Luca, dopo le parole di ieri del presidente della Campania: «Mi dispiace questo livore nei confronti di Regione Lombardia. Quando si è in campagna elettorale si esagera sempre, si dicono delle cose che sarebbe meglio non dire», ha detto Fontana. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Luglio 2020, 14:38

