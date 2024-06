Professore trovato morto in bagno nell'ultimo giorno di scuola: stroncato da un malore a 47 anni

di Redazione Web

Drammatico ultimo giorno di scuola per la scuola media Giambattista Vico di Milano, dove un professore (47 anni) è stato ritrovato morto all'interno di uno dei bagni dell'istituto. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11 di venerdì 7 giugno, quando alcuni studenti e docenti non hanno visto l'insegnante rientrare in classe.

Cosa è successo

Quando il personale della scuola e gli altri insegnanti hanno visto che il docente non rispondeva, hanno chiamato subito i soccorsi. Nell'istituto si sono precipitati le forze dell'ordine, i medici del 118 e i vigili del fuoco, riporta Milano Today. Proprio con l'aiuto dei pompieri, medici e infermieri sono riusciti a raggiungere l'uomo, chiuso in bagno. Hanno provato a rianimarlo, ma per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Probabilmente un malore ha causato il suo decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA