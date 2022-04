Primark apre nel cuore di Milano: 5 piani e 250 assunzioni

inque piani in cui trovare abbigliamento per uomo, donna e bambino, prodotti beauty e per la casa: è il nuovo Primark di via Torino. Nel flagship i clienti potranno acquistare le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni, così come le collezioni in licenza - tra cui Nba e Disney - oltre a un’area dedicata agli ultimi trend in fatto di denim. Dopo quello di Arese e di Rozzano, ora il punto vendita del colosso irlandese dell’abbigliamento low cost ha aperto nel cuore di Milano, proprio a due passi da Duomo. Facile indovinare che sarà preso d’assalto da migliaia di persone di ogni età. E con 250 assunzioni, di cui 68 giovani alla prima esperienza, divise tra assistenza alla vendita, visual merchandiser e addetti alle risorse umane, Primark rappresenta una risorsa per la città. Al 6° piano ci sono anche i nuovi uffici di Primark Italia, che conta 2500 dipendenti. «I clienti hanno dimostrato, anche durante la pandemia, che amano Primark e questo ci fa pensare in positivo», afferma Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia. All’inaugurazione anche il sindaco Giuseppe Sala: «Questo palazzo era vuoto da tanto tempo quindi è una grande responsabilità gestire uno spazio del genere. Queste 250 nuove assunzioni sono una grandissima gioia per noi».

