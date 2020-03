di Ernesto De Franceschi

240€ per 4 mascherine. Quando tutto finirà, ricordarsi di non tornarci mai più

Nella Milano del Coronavirus , succede pure questo. Quattro mascherine pagate 240 euro: sessanta euro l'una. Succede in una farmacia, uno di quei presidi che in questi giorni di quarantena restano aperti in quanto servizio essenziale, nel cuore di Milano , in uno dei quartieri "bene" della città. Assurdo.La denuncia arriva da un cittadino che ha postato sui social lo scontrino: entrato nella farmacia lo scorso 10 marzo alle ore 14.02, si è visto chiedere alla cassa la cifra di 240 euro (duecentoquaranta) per 4 mascherine, che in questi giorni di pandemia possono essere considerate in alcune circostanze un vero e proprio strumento salvavita. Una speculazione assurda e che fa indignare per un oggetto che solitamente si trovava sul mercato a pochi euro. Il signore in questione ha comunque pagato e acquistato, poi però è scattata la "vendetta social".», ha aggiunto il malcapitato avvisando tutti attraverso twitter e postando proprio lo scontrino in mezzo alle mascherine appena acquistate per una cifra iperbolica.