Preso a martellate in strada: grave 56enne, arrestato il vicino

Una lite fra vicini è finita in una aggressione a martellate per la strada a Lodi, a pochi passi dal tribunale. Un uomo di 59 anni, originario del Sudamerica, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia, incosciente e con ferite alla testa. E lì è ora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Un quarantenne romeno, fermato non lontano dal luogo dell'aggressione, è invece stato portato in questura e interrogato a lungo prima di confessare. Alla fine agli investigatori ha ammesso di avere aggredito il ferito e ha spiegato le sue ragioni. A volte per stupidaggini, altre per motivi più seri litigavano da qualche tempo.



Oggi pomeriggio a Lodi, la tragedia per strada: a due passi dal palazzo del tribunale, tra corso Archinti e piazzale 3 agosto si sono sentite forti le urla del sudamericano, che chiedeva aiuto mentre cercava di scappare. In tanti si sono affacciate dalle finestre di casa. E hanno visto chiaramente l'aggressore raggiungere il vicino di casa con un martello in mano e sferrare colpi più volte, soprattutto alla testa una volta arrivati davanti alla scuola primaria Archinti, ma anche sferrare calci e pugni.



Solo quando ha visto l'aggredito stramazzare al suolo, si è fermato e ha cercato di allontanarsi. Allertati dai testimoni che hanno immediatamente chiamato il 112, sono subito arrivati i sanitari del 118. Hanno trovato la vittima incosciente. Il tempo di misurare parametri vitali stabili e hanno, quindi, caricato l'uomo di fretta sull'ambulanza per portarlo al policlinico San Matteo di Pavia. Nel frattempo è arrivata anche la polizia. Che si è messa a cercare il martello nell'area percorsa da aggredito e aggressore. Poi gli agenti hanno fermato il quarantenne romeno e lo hanno portato in questura per interrogarlo. Qui ha confessato e spiegato che l'uomo che aveva aggredito era un suo vicino di casa. Si attende ora la convalida dell'arresto: per lui l'accusa è di tentato omicidio. Domenica 22 Dicembre 2019, 21:55

