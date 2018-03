Presentata la nuova giunta regionale Lombardia

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Abbiamo mantenuto l'impegno di presentare la giunta entro Pasqua, è composta da persone che apprezzo, esperte, capaci e tutte con esperienza amministrativa molto accentuata, dimostrata nell'attivita svolta fino a oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attili Fontana, presentando la nuova giunta a Palazzo Lombardia. Del nuovo esecutivo fanno parte per Forza Italia Fabrizio Sala, Giulio Gallera, Alessandro Mattinzoli, Melania Rizzoli. In giunta l'ex presidente del consiglio regionale, Raffaele Cattaneo. Per la Lega ci sono Pietro Foroni, Davide Caparini, Fabio Rolfi, Massimo Sertori, Claudia Maria Terzi, Stefano Bolognini, Silvia Piani, Martina Cambiaghi. Dalla lista civica Fontana Presidente invece arriva Stefano Bruno Galli, assessore ad Autonomia e alla Cultura. In quota Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Lara Magoni, assessore a Turismo e Marketing territoriale. Resta esclusa a sorpresa Silvia Sardone.