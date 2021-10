Al via da mercoledì 27 ottobre, la prenotazione della terza dose per over 60. Ecco come iscriversi. E da domani iscrizioni per l’antinfluenzale

Sessantenni (compresi i nati nel 1956), settantenni e maggiorenni con elevata fragilità. La Regione Lombardia amplia la platea di chi può fare la terza dose anti-Covid, il “richiamo”, in gergo booster (finora ne avevano diritto over 80, trapiantati, immunocompromessi e i sanitari). L’unica condizione è che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda iniezione. Così da rafforzare la protezione contro il virus. La profilassi di massa, dicono dal Welfare, «a fronte di un 91% di popolazione over 12 vaccinata con almeno una dose», si concentra sulla somministrazione della terza. «Proteggersi con la terza dose di vaccino è molto importante soprattutto per i soggetti più fragili - spiega la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti - Dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino, la terza è necessaria per continuare a essere protetti. I dati, infatti, dimostrano che la dose di richiamo, somministrata almeno sei mesi dopo la conclusione del ciclo primario, aumenta la protezione mentre questa, col tempo, tende ad abbassarsi».

COME PRENOTARE È possibile prenotare sul portale di Poste www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it cliccando su “Terza dose” o tramite il call center gratuito 800.894.545.

JOHNSON&JOHNSON Possono ricevere la terza dose anche i vaccinati con il monodose Johnson&Johnson di oltre 60 anni, sempre a patto che la somministrazione sia avvenuta da almeno 6 mesi.

ANTINFLUENZALE Da giovedì 28 ottobre, sarà possibile per i destinatari della campagna antinfluenzale (dagli over 60 ai alti cronici il siero è gratis) prenotare l’inoculazione in un centro vaccinale lombardo direttamente sul portale di Poste. Tutti gli altri cittadini, come di consueto, possono comprare il farmaco in farmacia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:15

