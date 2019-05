Fiorista picchiata brutalmente nel suo negozio: «Fratturate due costole». L'aggressione senza motivo

frattura di due costole, e senza apparente motivo: una donna di 43 anni, che gestisce un negozio di fiori nel milanese, è stata brutalmente picchiata da un residente della palazzina in cui gestisce il suo negozio, nel tardo di pomeriggio di ieri. È successo a Pregnana Milanese: l'aggressore è un fabbro di 57 anni, conosciuto nel palazzo per continue liti condominiali.



L'uomo si è introdotto nel negozio della donna e l'ha colpita a schiaffi, calci e pugni, fratturandole due costole: a salvarla mentre era sdraiata a terra con il suo aggressore seduto a cavalcioni sopra di lei, è stato un residente che ha dato l'allarme. Trasportata in ospedale a Niguarda, la negoziante è ricoverata in osservazione per sospette lesioni al fegato, con una prognosi di 40 giorni.



L'uomo, dopo aver visto che la porta sul retro del negozio di fiori era aperta, si è fiondato dentro, poi si è scagliato contro la proprietaria colpendola al volto fino a farla cadere. E poi calci al corpo con indosso le scarpe antinfortunistiche, fino a romperle due costole. Seduto sopra di lei a cavalcioni, una mano sulla sua bocca per impedirle di urlare, l'ha infine tramortita con pugni al volto.



La 43 enne fiorista da ieri pomeriggio è ricoverata in ospedale sotto shock e con seri traumi al torace. «Io non abito neanche qui, non abito qui», avrebbe ripetuto la negoziante sconvolta e tra le lacrime a soccorritori e carabinieri, chiamati da un residente della casa di corte che, sentendo del trambusto, è entrato ad aggressione ancora in corso. «Il prossimo sei tu» avrebbe detto il 57 enne scappando al suo vicino di casa, prima che i carabinieri lo trovassero per arrestarlo.

