Precipita col parapendio vicino alla piattaforma: Marco muore a 30 anni

È morto il giovane che ieri pomeriggio era precipitato con il suo parapendio a, località della sponde veronese del lago di Garda., 30 anni, di, era caduto vicino alla piattaforma di atterraggio.Troppo gravi i traumi riportati, l'uomo è morto questa notte all'ospedale di Trento dove era stato trasportato in elicottero.Casella - esperto di paracadutismo e istruttore all'Aero Gravity di Milano - sui social si presentava come Wind tunnel instructor & coach Speedflyer, Paragliding Pilot e Skydiver. Nel video su YouTube racconta della nascita della sua passione anche per il parapendio, che praticava da circa 5 anni. Un amore cominciato dopo aver visto un filmato su un parapendista.