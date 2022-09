Precipita da 20 metri mentre stava lavorando su un ponteggio. Morto operaio di 52 anni

E' precipitato nel vuoto, facendo un volo di 20 metri. Uno schianto senza possibilità di salvezza, per un uomo, operaio al lavoro su un ponteggio a Milano. L'incidente si è verificato questa mattina, nel cortile di un palazzo privato dove la vittima stava eseguendo dei lavori, probabilmente legati alla ristrutturazione dell'edificio, essendo presenti i ponteggi. Nell'impatto, l'uomo sarebbe deceduto all'istante, secondo le prime testimonianze. Si tratta, dunque, dell'ennesima morte sul lavoro.

Ambulanza con motore elettrico si scarica, i familiari di una paziente grave costretti a spingere il mezzo di soccorso

L'incidente in via Losanna

L'operaio, al lavoro a Milano, è caduto da uno stabile in via Losanna, dove l'uomo stava lavorando, quando, per motivazioni ancora da accertare, sarebbe caduto. L'operaio, morto di 52 anni, potrebbe essere precipitato in seguito ad un errore durante la sua attività.

Forse l'utilizzo di una corda sbagliata all'origine del volo nel vuoto, ma l'esatta dinamica della morte sarà oggetto di indagine di forze dell'ordine e magistratura. Inutili i soccorsi del 118.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA