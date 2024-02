Porte chiuse in 450 negozi contro i consumi di energia

di Simona Romanò

Porte chiuse di bar e negozi per risparmiare energia. È ciò che desiderano i negozi di Milano, perché «siamo aperti al risparmio energetico». Questo il nome del progetto di Confimprese, le imprese del commercio moderno, rivolto a tutte le aziende associate e patrocinato da Palazzo Marino. Gli ingressi chiusi non tengono lontani i clienti, ma mantengono, dicono le imprese, la temperatura del negozio costante all'interno e così riducono i consumi energetici e le emissioni.

L'iniziativa prevede di esporre, come segno distintivo, specifiche vetrofanie che indicano l'obiettivo del progetto ai consumatori e alle consumatrici. La campagna, che durerà per tutto il 2024, ha già raccolto numerose adesioni e mira a coinvolgere tutte le 450 imprese associate. La prima edizione era stata lanciata nel 2022 ed era stata patrocinata dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; il lancio della nuova edizione, invece, è stato ufficializzato a Palazzo Marino, ieri, alla presenza dell'assessore all'Ambiente e verde Elena Grandi e del presidente di Confimprese Mario Resca.

«Chiudere la porta dei negozi è una buona pratica, che dovrebbe essere sempre più diffusa e condivisa, ma che da anni è invece al centro di un dibattito acceso e controverso», commenta Grandi. «Dobbiamo consumare meno energia e ridurre le nostre emissioni, cosa in evidente contrasto con la consuetudine di mantenere le porte aperte dei negozi». È tema drammaticamente attuale, più che mai in questi giorni di continui superamenti dei livelli di polveri sottili. «L'aria delle nostre città deve diventare più pulita e più sana, ma per ottenere questo risultato dovremo raccontare, coinvolgere, spiegare che ogni azione, anche questa solo in apparenza marginale, sarà fondamentale per il futuro dei nostri figli», ha aggiunto l’assessore.

Polemico il presidente della commissione Mobilità, il verde Carlo Monguzzi: «Perché la giunta, Grandi in testa, ha sempre detto che i negozi con porte aperte e lame d'aria sono energeticamente migliori di quelli con le porte chiuse e così c'è scritto nel regolamento. E i negozianti hanno sempre dichiarato che neanche sotto tortura avrebbero tenuto le porte chiuse. È cambiato qualcosa o è la solita cosa finta che già fece il ministero nel 2022?».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 06:00