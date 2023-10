Milano, al via il Portanuova Game Fest

di Fabrizio Ponciroli

Un nuovo festival per i patiti di videogame all’ombra dei grattacieli di Porta Nuova. Da oggi a domenica debutta il Portanuova Game Fest e piazza Gae Aulenti diventa l’epicentro per tutti gli appassionati. Tre ambiti distinti: un’area dedicata a Just Dance e all’intrattenimento con accesso diretto sulla piazza; un’area per i giochi free to play, tra cui due sessioni di Mario Kart (1vs1) e due sessioni di Playstation Ea Sports FC (1vs1); e, infine, un’area dedicata ai giochi free to play basati sul movimento, con due sessioni di Nintendo Switch Sport. Tra le presenze d’autore, Bryan Box, speaker di Radio 105, presentatore ufficiale della finalissima di Just Dance di domenica; e Infernal Beat Box, giovane artista bresciano che da tempo spopola sui social grazie al suo incredibile talento per il beatbox, ovvero l’arte di riprodurre tutti i suoni di una batteria. E poi i Fondatori Fut, Emanuel Ceruti, Feforico, Eze e il ballerino di Amici Mattia Zenzola.

Dal 4 all’8 ottobre. Piazza Gae Aulenti. Tutte le info e il programma: www.portanuova.com/it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA