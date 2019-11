Poliziotto aggredito da un cane in strada: gli spara e lo uccide

Un poliziotto di Varese è stato aggredito da un cane Corso del peso di 70 chilogrammi, scappato ai suoi padroni, finendo in ospedale con una costola rotta e diverse ferite. Per difendersi l'uomo sarebbe stato costretto a sparare. L'animale è morto dopo essere stato trasportato in un ambulatorio veterinario.



È accaduto nei giorni scorsi, ma la polizia lo ha confermato soltanto oggi. Il fatto è avvenuto mentre l'agente fuori servizio passeggiava per strada insieme al suo cagnolino. Medicato in ospedale, il poliziotto è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Ora è al vaglio la posizione dei proprietari del cane che rischiano un'accusa per omessa custodia dell'animale. Sabato 23 Novembre 2019, 15:33

