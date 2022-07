Politecnico di Milano: «Ti laurei da noi? Lavori entro l'anno»

di Simona Romanò

Laurea al Politecnico? Un titolo di studio che dà una garanzia in più di trovare un'occupazione. Il 98% dei laureati al Poli trova lavoro entro un anno. Quasi totale l'occupazione degli ingegneri, che passa dal 98 al 99%, ma anche degli architetti e dei designer (rispettivamente dal 93 al 97% i primi; dall'88 al 94% i secondi). E complessivamente si confermano al 99% i neo laureati che hanno trovato un impiego nell'arco di cinque anni. Sono i dati dell'indagine occupazionale fatta dall'Ateneo, che analizza anche la questione stipendi.

Nonostante in Italia rimangano sostanzialmente invariati, uno studente o una studentessa che hanno finito il proprio percorso di studi al Polimi «vede crescere la propria remunerazione a cinque anni dalla laurea fino a circa 2.187 euro con un incremento, rispetto alla media, di circa 700 euro netti al mese in busta paga». Una crescita che va di pari passo «con la carriera professionale e l'assunzione di ruoli di responsabilità». «Merito di una formazione al passo con le aspettative del mercato del lavoro», commenta il rettore Ferruccio Resta.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 08:03

