Manca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni diin tutto il mondo. A partire dal 16 novembre!, i nuovi titoli Pokémon in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch, saranno disponibili in Italia!Per festeggiare insieme l’arrivo dei due nuovi giochi Pokémon alla vigilia del loro attesissimo lancio, ma anche gli oltre 20 anni di successo del franchise Pokémon e i 300 milioni di videogiochi venduti in tutto il mondo, Nintendo e GameStop, hanno organizzato, giovedì 15 e sabato 17 novembre, due grandi momenti di festa Pokémon con l’apertura straordinaria notturna del punto vendita GameStop di C.so XXII Marzo 11 a Milano.L’evento avrà inizio alle ore 20.30 di giovedì 15 novembre, quando Cydonia, lo youtuber più famoso tra i fan dei piccoli mostri tascabili, insieme a Pokémon Millennium, la principale community Pokèmon italiana, darà il via all’animazione che intratterrà il pubblico durante la prima serata con musica, giochi, tanto divertimento e gadget per tutti!I fan potranno acquistare, con qualche ora d’anticipo dall’arrivo sul mercato, i due titoli, e ricevere, fino ad esaurimento scorte, un portachiavi esclusivo di peluche con il musetto di Pikachu o Eevee e un poster raffigurante un artwork del gioco. Tutti coloro che acquisteranno Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! la notte del 15, avranno anche la possibilità vincere una console Nintendo Switch o due custodie per videogioco Switch, tutte autografate da Junichi Masuda (Director dei giochi Pokémon: Let’s Go, Pikachu! , Pokémon: Let’s Go, Eevee! e Managing Director di GAME FREAK inc.) e Kensaku Nabana (3D Map Design Leader dei nuovi giochi)! A questo link è visibile il regolamento del Concorso e l’ informativa privacy., dalle ore 19.00 fino alla mezzanotte, il punto venditaverrà animato da ospiti e sorprese per tutti i partecipanti. Grazie alla tematizzazione del punto vendita, i partecipanti all’evento avranno la sensazione di entrare davvero nel mondo di Pokémon Let’s Go! Per chi, durante le due serate, si presenterà con un costume riconoscibile del mondo PoKèmon, ci saranno alcune sorprese.Con Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, gli Allenatori Pokémon avranno la possibilità di tornare a Kanto, la primissima regione che ha dato il via alla serie, e di catturare i Pokémon con un metodo intuitivo e divertente, che prevede di mimare il gesto del lancio della Poké Ball. Proprio per questo è stata creata una Poké Ball Plus, una vera Poké Ball e un vero controller che può sostituire in tutto e per tutto un Joy-Con Switch. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, si presentano come giochi profondi e di grande valore che soddisferanno le aspettative dei fan e apriranno le porte a tanti nuovi appassionati della saga.