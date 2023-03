Pizze e drink list antispreco: ecco la novità al Dry di Milano

«Un menu nato dal bisogno istintivo della lotta allo spreco alimentare». Il messaggio di Dry, tra i locali eccellenti per pizza e cocktail della city milansese, è volto ad accompagnare il nuovo menu. Un lavoro a quattro mani, tra lo chef Lorenzo Sirabella e il bar manager Edris Al Malat. «Vogliamo trasformare l’attitudine al no waste in qualcosa di significativo rispetto a quelli che sono i nostri consumi - spiega Lorenzo Sirabella, pluripremiato pizzaiolo alla guida del Dry, al nono posto di 50 Top Pizza la classifica che premia le migliori 50 pizzerie d’Italia.

«Ci siamo concentrati molto sull’utilizzo completo delle materie prime a nostra disposizione, avvicinandoci quasi al 100% del recupero del prodotto, grazie a una collaborazione molto attiva tra bar e cucina: è così che siamo riusciti a trasformare gli scarti in ingredienti importanti e fondamentali per la realizzazione dei nostri cocktail o delle nostre pizze, concentrandoci sul rispetto delle materie prime e sulla stagionalità».

Tutti i prodotti usati al DryMilano, in cucina o nelle preparazioni del bar, vengono utilizzati quasi al 100%: la drink list è completamente basata sull’inserimento di elementi di scarto della cucina. «Nel 90% dei cocktail troverete un prodotto di scarto trasformato in un altro elemento come polvere, chips, infusione o sciroppo» - precisa Edris Al Malat - Il Pesquito, per esempio, vede al centro della sua preparazione l’acidificazione dell’acqua di pomodoro che normalmente viene scartata. O nel "Viceversa", il pepe che utilizziamo nell’infusione del Pisco viene fatto essiccare e riutilizzato nella nostra pizza Provola & Pepe”». Mentre per il Question mark viene utilizzato il polline presente nella pizza 4 formaggi, castagne e polline, e lo sciroppo di cavolo viola utilizzando le foglie esterne e l’acqua di cottura, per il Pumpkin Mule è stato pensato nel segno dell'anti spreco, realizzato con gli scarti della zucca e i semi di zucca tostati messi in infusione nella Vodka.

