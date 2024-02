«Non mi riparano la stampante». Un 68enne entra armato di pistola nel negozio di Trony. In auto aveva martello e ascia

Spavento nel negozio Trony di Monza. Armato di pistola, un uomo è entrato aggirandosi in evidente stato di agitazione nei pressi delle casse dell’esercizio commerciale. Ad allertare il 112 è stato un dipendente. L’uomo aveva indosso un giubbotto di colore rosso e un cappello di lana blu e poco prima aveva mostrato al commesso una pistola riposta nella fondina come atto intimidatorio. «Davanti alle casse c'è un uomo con la pistola in mano, è molto agitato, dovrebbe essere un italiano di circa 70 anni», ha detto il dipendente al telefono.

Nella auto martello e ascia

A disarmarlo ci hanno pensato gli agenti di polizia immediatamente giunti sul posto e che hanno bloccato l'uomo che era in possesso di una pistola "scacciacani" caricata a salve, custodita nell'apposita fiondina agganciata ai pantaloni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 18:45

