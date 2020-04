Strage sfiorata al campo di atletica, maxi cartellone pubblicitario crolla sulla pista

Paura al Campo 25 aprile in zona Montestella a Milano . Un maxi cartellone pubblicitario è crollato nei giorni scorsi per colpa del vento sulla pista di atletica, fortuna ha voluto che in questi giorni fosse chiusa per il lockdown del coronavirus, altrimenti avrebbe potuto essere una strage. La pista dell'impianto 25 aprile è la più frequentata di Milano in cui si alternano durante il giorno centinaia di giovani e meno giovani atleti di tutte le società sportive cittadine.Le foto choc del crollo sono anche finite sui social, creando molto polemica tra runners e atleti. Non è la prima volta, infatti, che si verificano episodi del genere al 25 Aprile. Il crollo sul rettilineo della pista (opposto a quello d’arrivo) di un grande cartellone pubblicitario posizionato a ridosso del vicino svincolo autostradale, con danneggiamento serio del terza, quarta e quinta corsia, è solo l'ultimo dei casi: da valutare i tempo di riparazione. A questo episodio, va aggiunta la caduta di altri pezzi dei finestroni esterni dell’impianto indoor.