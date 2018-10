Trentotto sale riallestite con nuovi colori alle pareti e nuove didascalie, un caffè, iniziative per le famiglie e per i giovani, libri e un balzo di 900mila visitatori.

È il bilancio della nuova Brera, la pinacoteca che giovedì ritorna ai milanesi vestita di nuovo: ridipinte e riorganizzate le ultime sale, la 37 e 38 (dedicate all’800) con l’ultimo dialogo che mette a confronto Ingres e Hayez. Ë tempo di bilanci per il direttore James Bradburne (foto) arrivato nel settembre 2015, che ieri ha presentato la nuova Pinacoteca. «La mia missione è cominciata tre anni fa: far diventare Brera il cuore di Milano e mettere i visitatori al centro di Brera». Nella soddisfazione un ritardo c’è. Quello di Palazzo Citterio, dove si trasferiranno la collezione di arte moderna, i depositi, i laboratori didattici e di restauro. «Devo imparare di più sui ritmi italiani», ammette Bradburne. Il palazzo «sarà inaugurato quando avrò la certezza di mettere i quadri in sicurezza, e per ora non ce l’ho. Non sono polemico, abbiamo totale collaborazione con la Soprintendenza». Sprona il sindaco Giuseppe Sala: «Dobbiamo accelerare, cerchiamo di recuperare, questo passaggio è importante, come lo è l’allargamento dell’Accademia allo Scalo Farini». Anche il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli conferma «dobbiamo aspettare i movimenti dell’Accademia, comunque è la prima tappa di un cantiere continuo. E un museo deve essere un luogo vivo, non un deposito». Luogo vivo Brera lo è: oltre alle 38 sale, ecco il caffè Fernanda dedicato alla grande direttrice Wittgens (con cibi a chilometro zero), e poi iniziative con sconti per nonni e nipoti (1 euro nel weekend), oltre ai giovedì (2 euro il primo giovedì 3 euro il terzo con musica): «Perché il museo non è una “scatola” ma vive» chiosa Bradburne. L’inaugurazione delle sale e del caffè giovedì 4 ottobre con ingresso gratuito.

