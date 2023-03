Il pilota ha un malore, il volo Milano-New York torna indietro dopo un'ora e mezza

di Redazione Web

Malore per il pilota, preoccupazione e ritardo su un volo da Milano a New York. Un volo decollato oggi pomeriggio dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) e diretto negli Stati Uniti, l'Emirates 205, è tornato indietro dopo un'ora e mezzo di traversata, a causa di un malore del primo ufficiale. Il rientro si è svolto in sicurezza e senza alcun problema per i passeggeri. Dopo l'atterraggio, al pilota è stata prestata assistenza medica.

