Picchia una donna per strada e le frattura il naso: mistero

Sono stai visti litigare per strada, ieri mattina, in piazza Aspromonte a Milano, e, all'arrivo degli agenti della Questura, la donna aveva degli evidenti ematomi al volto. È stato accertato che la peruviana, 32 anni, aveva ricevuto due pugni da un connazionale, coetaneo, perché l'uomo pretendeva che, dopo una nottata trascorsa in giro, andasse a casa sua.

È stato anche scoperto che non era la prima volta che, nell'ambito di una relazione che durava da alcuni anni, la donna aveva subito violenze, mai denunciate. L'aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate mentre la vittima è stata portata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali. Guarirà in 30 giorni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 15:50

