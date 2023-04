Picchia e umilia la compagna incinta davanti al figlio piccolo: «Sei grassa». Dopo 4 anni la donna lo denuncia

di Redazione web

Un uomo di 41 anni, originario della provincia di Monza, è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito, picchiato e vessato la ex compagna 36 enne anche quando era incinta, davanti al loro primo figlio, e aver violato il divieto di avvicinamento, tra la Lombardia e la provincia di Torino.

Gli insulti

«Sei grassa», le diceva per umiliarla, mentre la donna portava in grembo il bambino e secondo le indagini dei carabinieri di Seregno (Monza), sotto effetto di droghe e alcol, l'aveva minacciata e picchiata in diverse occasioni. I maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2018 e terminati nel 2022, quando la donna, dopo l'ennesima aggressione, mentre aspettava il secondo figlio, ha deciso di lasciarlo e denunciarlo. L'uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento, nei giorni scorsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 08:55

