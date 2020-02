Picchia i genitori anziani e malati per avere i soldi per la cocaina

Tentata estorsione ai genitori e maltrattamenti in famiglia. Queste le accuse per un uomo di 36 anni arrestato a Varese dalla Polizia. L'uomo, dipendente dalla cocaina e disoccupato, avrebbe quotidianamente vessato i genitori con continue richieste di denaro per acquistare la droga.



In tale contesto il padre, provato da condizioni di salute non ottimali, ha trovato il coraggio di entrare in Questura nelle prime ore della mattina e di sfogarsi con il personale della Squadra Mobile, poiché seriamente preoccupato per l'incolumità propria e della moglie, oggetto entrambi di minacce e maltrattamenti a seguito del rifiuto, dopo l'ennesima richiesta, di dare i soldi al figlio per pagarsi la cocaina.

