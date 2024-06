Si ubriaca e picchia la compagna in casa, la vicina vede la scena dalla finestra e la salva: gli abusi andavano avanti da 2 anni

di Redazione web

Un altro caso di violenza domestica, fermato da una vicina di casa che è riuscita a intravedere la scena attraverso le tende sottili dell'appartamento in cui stava avvenendo l'aggressione, contattando immediatamente la polizia.

È successo la sera di lunedì scorso in un appartamento di un condominio in zona Niguarda, nell'area nord di Milano. Le urla della donna si sentivano fino in strada: era solo l'ultima di una lunga serie di violenze che era costretta a subire dal compagno.

Una vicina di casa si è affacciata ed è riuscita a distinguere le due figure e ad assistere all'aggressione: l'uomo stava strattonando e schiaffeggiando la donna. La vicina ha ripreso la scena con il cellulare in modo da avere una prova di quanto stava accadendo e ha allertato subito la polizia.

Quando gli agenti hanno bussato alla porta della coppia, l'uomo, ubriaco, ha iniziato a urlare anche contro di loro: «Che c***o volete pezzi di m***a, ho fatto dieci anni di galera, credete veramente di farmi paura? Posso essere vostro padre, vi sotterro se voglio», riporta Repubblica. L'uomo ha poi continuato a urlare contro la donna, messo alle strette dall'arrivo dei poliziotti, che fortunatamente alla fine sono riusciti a entrare nell'appartamento e a bloccare l'uomo, non senza difficoltà.

La storia di abusi

L'aggressore, un 52enne con precedenti, è stato arrestato per maltrattamenti domestici, mentre per la donna si è aperta per la prima volta la strada della liberazione dopo due anni e mezzo di relazione con l'uomo. «Dopo sei mesi di convivenza, infastidito perché conoscevo tutti nel quartiere, è diventato geloso e mi ha vietato di uscire da sola.

La donna viveva nel terrore, come lei stessa ha affermato, denunciando per la prima volta alle autorità in seguito a quest'ultimo terribile episodio la serie di violenze subito dal compagno. Una volta, ricorda, nel 2022 «mi spinse di faccia contro il muro, mi trascinò a terra e si mise sopra di me per non farmi muovere. In seguito non ho ricordi nitidi», e ancora, l'anno successivo: «Avevo ricevuto un messaggio del padre di mio figlio. Lui mi colpì con schiaffi e calci, mi tirò i capelli».

L'inferno in cui l'aveva costretta il compagno abusante la spinse al silenzio, fino a che lunedì scorso non ha potuto contenere le grida di aiuto per sperare di uscire definitivamente da quel circolo di violenza: «Gli ho detto di essere stanca di quella relazione, lui mi ha afferrato davanti alla porta finestra e ha cercato di strangolarmi, poi mi ha dato uno schiaffo. Mi sono divincolata e ho urlato “aiuto” ripetutamente. Poco dopo ho sentito bussare alla porta: era la polizia», intervenuta grazie al gesto provvidenziale della vicina che ha permesso di far uscire da quell'appartamento una storia di abusi e violenze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 13:52

