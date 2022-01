Monza, perseguitava l'ex fidanzata da due anni con minacce e lettere anonime: arrestato lo stalker con codice rosso

Perseguitava l'ex fidanzata da due anni: sotto casa, a lavoro, per strada. Per lo stalker, i Carabinieri di Desio, in provincia di Monza e vicino a Milano, hanno eseguito un arresto con codice rosso. La loro relazione era durata quattro anni e terminata nel 2019, ma l'uomo non si dava pace e continuava a perseguitarla.

Milano, patrigno-orco abusa per anni della figliastra e la costringe ad abortire: condannato a 10 anni

A denunciarlo è stata la stessa ex compagna per le vessazioni subite. Attraverso la procedura del Codice Rosso i carabinieri, coordinati dal pm di Monza, hanno raccolto gli elementi di riscontro a quanto denunciato dalla donna: continue telefonate e messaggi minatori, utilizzando anche numeri di telefono intestati a terze persone e poi gli appostamenti sotto casa. L'ultimo risale alla sera del 2 gennaio quando, intorno alle 23.00, l'uomo è giunto a bordo del suo motociclo e ha iniziato a citofonare ripetutamente all'appartamento della donna che ha contattato i militari. Quest'ultimi hanno sorpreso e bloccato l'uomo mentre tentava di allontanarsi, poi l'hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori. Ora, l'uomo è nel carcere di Monza come disposto dal pm di turno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA