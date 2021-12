Pavia, trovato morto Claudio Gallo: era scomparso il giorno di Natale

Ritrovato morto Claudio Gallo, il 53enne scomparso il giorno di Natale in provincia di Pavia. L'uomo, di professione muratore, era residente a Marcignago.

Leggi anche > Lite col tassista per il bancomat fuori uso: ragazzo cade dall'auto in corsa, è in coma

Il cadavere di Claudio Gallo è stato rinvenuto oggi nelle campagne tra Marcignago e la frazione Divisa. Sono stati subito avviati gli accertamenti per stabilire le cause della morte. Non essendo stati rinvenuti segni sul corpo riconducibili ad un'aggressione, l'ipotesi più probabile è che il 53enne, che aveva già problemi di salute, sia stato stroncato da un malore forse provocato dal freddo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA