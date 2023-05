Ragazza di 24 anni aggredita da un uomo: «Ha tentato di stuprarla». Salvata da alcuni passanti

di Redazione Web

Incubo in centro a Pavia per una ragazza di 24 anni: la scorsa notte, verso l'una, all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica, un uomo avrebbe avvicinato la giovane, che stava tornando a casa, e ha cercato di violentarla, nel pieno centro della città.

Donna stuprata a Milano, arrestato un 32enne somalo: l'ha attirata in una tenda

Pamela Mastropietro, parla Oseghale: «Non l'ho stuprata né uccisa, la feci a pezzi per paura»

Fermato un 33enne straniero

La giovane ha reagito urlando alle molestie ricevute ed è stata aiutata ad alcuni passanti. L'autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da carabinieri e polizia e portato al carcere di Torre del Gallo a Pavia. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA