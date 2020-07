Coronavirus, a Pavia indagati vertici dell'Ospedale San Matteo e Diasorin

I vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della società Diasorin sono indagati dalla Procura della Repubblica di Pavia nell'ambito di un'inchiesta sull'accordo tra l'ospedale pavese e la società piemontese per l'effettuazione dei test sierologici anti-Covid. L'accusa è turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Mario Vendittti e dal pm Paolo Mazza. Nell'inchiesta sono indagate otto persone, tra vertici dell'ospedale e della multinazionale farmaceutica, facendo perquisire uffici e abitazioni, sequestrando agende, appunti, materiale informatico e la corrispondenza di posta elettronica contenuta anche in server aziendali.



Le perquisizioni Ieri mattina la Finanza ha sequestrato documenti e computer negli uffici e i laboratori del Policlinico San Matteo e della società biotecnologica. Lipotesi è che sia stata favorita la

società piemontese di rilevanza internazionale - Diasorin S.p.a. - operante nel settore delle biotecnologie, trasferendo a essa tutti i risultati delle attività di ricerca e sperimentazione effettuate dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia, nel settore dei test sierologici per la diagnosi di infezione da Covid-19», spiega in una nota la Procura

. Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire i rapporti economico-commerciali esistenti tra Diasorin, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita e la società Servire S.r.l. tutte operanti presso l'Insubrias Biopark di Gerenzano (Varese).



Il Tar. L'inchiesta, precisa la Procura di Pavia, è scattata prima del ricorso presentato al Tar della Lombardia da una società concorrente dell'azienda piemontese, la TechnoGenetics, Lodi, che era ricorsa al Tribunale amministrativo lombardo contestando l'accordo tra San Matteo e Diasorin. Il Tar, lunedì 8 giugno, ha accolto il ricorso presentato dall'azienda lodigiana, trasmettendo gli atti alla Procura della Corte dei Conti. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del San Matteo e di Diasorin, ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar.



Uso privatistico di beni pubblici Per i pm di Pavia, nell'accordo tra il San Matteo e la Diasorin per i test per diagnosi da Covid sarebbero stati «utilizzati beni mobili, materiali (personale, laboratori e strumenti) e immateriali (conoscenze scientifiche tecnologiche e professionalità) costituenti patrimonio indisponibile dell'ente pubblico e così sottratti alla destinazione pubblica per il soddisfacimento di interessi privatistici che restavano nell'esclusiva titolarità di privati, anziché dell'Ente che aveva finanziato la ricerca».



Far luce su legami politici Per fare luce su eventuali

legami con la politica

che possono aver influito sulla scelta della Diasorin come partner del San Matteo per i test per scoprire il Covid, secondo i pm di Pavia «occorre riferire che la Diasorin spa, oltre alla sede di Saluggia (Vercelli) ha uffici nell'Insubrias Biopark a Gerenzano (Varese)». Nel decreto di perquisizione è scritto che nel polo scientifico tecnologico, «si trova la sede legale della Fondazione Istituto insubrico il cui direttore generale è Andrea Gambini, già commissario della Lega varesina e presidente della Fondazione IRCCS Carlo Besta».



Diasorin sottolinea correttezza proprio operato In merito alle indagini della procura di Pavia sulla legittimità dell'accordo con il Policlinico San Matteo, Diasorin ribadisce in una nota «la correttezza del proprio operato» e ripone «piena fiducia» nell'esito degli accertamenti che saranno svolti dall'Autorità Giudiziaria.

