Incidente in moto, centauro milanese muore a 23 anni: lo schianto davanti agli amici

Stava facendo un giro in moto con degli amici quando si è trovato davanti un'auto e non ha avuto scampo. Un ragazzo di 23 anni residente a Milano è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 di oggi in Oltrepò Pavese, nel territorio del comune di Broni (Pavia). Il gruppo di centauri stava viaggiando verso il Ponte della Becca: il 23enne in sella alla sua moto precedeva gli altri motociclisti, ma arrivati sul rettilineo per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto che procedeva in senso opposto e stava svoltando per entrare in una strada diretta ad una cascina.

L'impatto è stato violentissimo. Gli operatori del 118, giunti subito sul posto, hanno cercato di rianimare il giovane motociclista ma non c'è stato nulla da fare. Le persone che si trovavano a bordo dell'auto sono state estratte dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Cinque i feriti, fortunatamente in condizioni non gravi: quattro uomini di 69, 54, 26 e 22 anni, e una donna di 61 anni. La polizia stradale di Stradella (Pavia) ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

